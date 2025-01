Domani pomeriggio la Roma sfiderà l'Udinese per ritrovare quella vittoria in trasferta che manca dallo scorso 25 aprile. La squadra di Ranieri è partita questo pomeriggio alla volta del Friuli. Ranieri potrà contare di nuovo su Bryan Cristante, tornato tra i convocati. Out invece Hermoso.

