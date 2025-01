Fienga: "Ranieri non è mai la scelta sbagliata. Piazza difficile? Interessante"

"Ranieri non è mai la scelta sbagliata". Così Guido Fienga, ex ad della Roma e oggi advisor del fondo saudita Pif per gli investimenti nel mondo dello sport, ha risposto ad una domanda sul ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma - scelta fatta anche durante il suo periodo alla guida del club giallorosso nel 2019 - durante il Forum ANSA al Villaggio Italia di Gedda, in Arabia Saudita. "Il mister è una delle persone più disponibili, intelligenti, sensibili e poi è profondamente romano e romanista - ha detto -. Questo, per chi è romanista e per chi ha vissuto la Roma anche da quest'altra parte è fondamentale. Senza la sensibilità che porta alla comprensione dell'animo del romanista quella società non si può gestire". Una piazza difficile? "Interessante", risponde.

(Ansa)