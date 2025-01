Curva Sud, le indicazioni per la coreografia: "Sarà fondamentale il contributo di ognuno di voi. Carica romanisti"

Domani sera alle 20.45 il fischio d'inizio del derby di Roma, che vedrà impegnati in campo i ragazzi di Ranieri e quelli di Baroni. Per la coreografia, Lorenzo Contucci ha diffuso su Instagram il messaggio della Curva Sud:

"INSIEME PER LA COREOGRAFIA:

È arrivato il giorno del derby, per la riuscita della coreografia sarà fondamentale il contributo di ognuno di voi:

- Non spostate PER NESSUN MOTIVO i cartoncini posizionati al vostro posto.

- Aspettate il solito segnale dato dalla bandiera al centro della curva per l’apertura della coreografia

- Seguite le indicazioni dei ragazzi dei gruppi, lasciate in tasca i telefoni e per tutta la durata della coreografia NON sventolate bandiere, stendardi o sciarpe e non accendete torce e fumogeni.

CARICA ROMANISTI"