Dopo la vittoria col Genoa, la Roma è attesa da due trasferte in una settimana: giovedì i giallorossi sono ospiti dell'AZ Alkmaar in Europa League e domenica dell'Udinese nella 22esima giornata di campionato. Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, non potrà contare su Solet contro la Roma: il difensore è stato espulso per doppia ammonizione durante la gara con il Como in scena questa sera al Sinigaglia e, dunque, sarà squalificato contro la formazione di Ranieri.