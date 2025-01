Bologna, vittoria per 16-0 nell'amichevole contro il Corticella. Allenamento differenziato per Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi

Il Bologna continua la preparazione in vista della partita contro la Roma, valida per la ventesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18. I felsinei hanno disputato un'amichevole contro il Corticella e il test è terminato con il punteggio di 16-0 per gli uomini di Vincenzo Italiano. Assenti Michel Aebischer, Oussama El Azzouzi e Nicolò Cambiaghi, i quali hanno svolto un lavoro differenziato. Ecco il report dell'allenamento: "I rossoblù hanno continuato oggi la preparazione verso Bologna-Roma con una partitella di allenamento insieme al Corticella, terminata 16-0. A segno Dominguez, Ndoye, Dallinga (2), Fabbian, Orsolini (5), Castro (3), Odgaard (2), più un’autorete. Allenamento differenziato per Michel Aebischer, Oussama El Azzouzi e Nicolò Cambiaghi".

(bolognafc.it)

