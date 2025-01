Dopo il derby, vinto dalla Roma per 2-0 la settimana scorsa all'Olimpico, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha vietato la vendita dei tagliandi per Bologna-Roma, in programma oggi alle 18.00 al Dall'Ara, ai residenti nella Regione Lazio. I romanisti presenti a Bologna hanno mostrato il loro disappunto con uno striscione: "Trasferte libere".