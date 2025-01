BOLOGNA-ROMA: le probabili formazioni. Ranieri verso la conferma dell'11 del derby

La Roma punta a dare continuità dopo la vittoria per 2-0 contro la Lazio e oggi alle ore 18.00 affronterà allo Stadio Renato Dall'Ara il Bologna di Italiano nella partita valida per la ventesima giornata di Serie A. I giallorossi, a secco di successi in trasferta dal 25 aprile 2024 (Udinese 1-2 Roma), si trovano in decima posizione in classifica con 23 punti, mentre i felsinei sono settimi a 28.

Pochissimi dubbi di formazione per Ranieri, che va verso la conferma dell'undici schierato nel Derby della Capitale: Svilar in porta, Ndicka-Hummels-Mancini in difesa, linea di centrocampo composta da Angelino-Paredes-Koné-Pellegrini-Saelemaekers e davanti il duo Dybala-Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.

All.: Italiano.

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

All.: Ranieri.

Arbitro: Abisso. Assistenti: Scatragli - Zingarelli. IV Uomo: Manganiello. VAR: Sozza. AVAR: Serra.