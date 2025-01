Bologna-Roma, i convocati di Italiano: out El Azzouzi e Cambiaghi

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha diramato la lista dei convocati per il match di domani alle 18:00 contro la Roma. Per i rossoblu out El Azzouzi e Cambiaghi. Questa la lista completa: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski, Beukema, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Posch, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski, Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Ndoye, Odgaard, Orsolini.