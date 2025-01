BOLOGNA-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma vuole continuità dopo la vittoria per 2-0 nel Derby della Capitale e oggi alle ore 18 affronta allo Stadio Renato Dall'Ara il Bologna di Italiano nel match valido per la ventesima giornata di Serie A. I giallorossi, a secco di successi in trasferta dal 25 aprile 2024, si trovano al decimo posto in classifica con 23 punti, mentre i felsinei sono settimi a 28.

Pochissimi dubbi di formazione per mister Ranieri, il quale è intenzionato a riconfermare l'undici schierato contro la Lazio: Svilar in porta, trio difensivo composto da Ndicka-Hummels-Mancini, linea di centrocampo formata da Angelino-Paredes-Koné-Pellegrini-Saelemaekers e davanti il duo Dybala-Dovbyk.

DOVE VEDERE BOLOGNA-ROMA IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Bologna-Roma infatti sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

LE QUOTE

BOLOGNA-ROMA 1 X 2 EUROBET 2.75 3.10 2.70 SISAL 2.75 3.10 2.75 PLANETWIN365 2.75 3.10 2.67 SNAI 2.70 3.10 2.70

