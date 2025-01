Bologna-Roma, Dovbyk in gol al 97'20'': è la seconda rete più tardiva realizzata dai giallorossi in Serie A dal 2004/05

La Roma agguanta il pareggio in extremis in casa del Bologna e a siglare la rete del definitivo 2-2 ci ha pensato Artem Dovbyk, il quale è stato glaciale dal dischetto. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, il centravanti ucraino ha segnato al minuto 97 e 20 secondi e si tratta del secondo gol più tardivo messo a referto dai giallorossi in Serie A dalla stagione 2004/05: il record appartiene alla rete di Tammy Abraham contro lo Spezia (98'05'').

97:20 - In #SerieA dal 2004/05 la Roma ha realizzato solo un gol più tardivo di quello di oggi, arrivato dopo 97 minuti e 20 secondi (Abraham vs Spezia - 27/02/2022, 98:05) e il Bologna ha subito una sola rete più tardiva (Piccoli del Lecce - 3/12/2023, 99:26). Extremis. — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 12, 2025