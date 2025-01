Allo stadio Renato Dall'Ara, alle 18 sono scese in campo Roma e Bologna per la ventesima giornata di Serie A. Sulle tribune dell'impianto sportivo è stato visto anche Roberto Mancini. L'ex tecnico della Nazionale italiana, nel mese di settembre, era stato accostato in modo insistente alla panchina giallorossa. Alla fine, si optò per Ivan Juric prima e per Claudio Ranieri poi.