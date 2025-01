Bologna, ripresa degli allenamenti in vista della Roma: differenziato per Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi

Il Bologna torna al lavoro e inizia la preparazione in vista della partita contro la Roma, valida per la ventesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18. L'allenatore Vincenzo Italiano ha fissato la ripresa degli allenamenti nella mattinata odierna e alla seduta non hanno partecipato Michel Aebischer, Oussama El Azzouzi e Nicolò Cambiaghi, i quali hanno svolto un lavoro differenziato. Ecco il report dell'allenamento odierno: "Sono ripresi questa mattina, dopo la settimana libera, gli allenamenti della squadra in preparazione alla sfida con la Roma. Per i rossoblù di Mister Italiano attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella. Seduta differenziata per Michel Aebischer, Oussama El Azzouzi e Nicolò Cambiaghi".

(bolognafc.it)

VAI AL REPORT DELL'ALLENAMENTO