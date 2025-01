Bologna, Orsolini: "Ranieri ha stravolto la mentalità della Roma"

SKY SPORT - Ai microfoni dell'emittente televisiva è intervenuto Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna che domenica alle 18.00 sfiderà la Roma al Dall'Ara. "Non è la stessa Roma. I giocatori sono quelli ma molto più consapevoli e inquadrati, Ranieri ha stravolto la mentalità - le sue parole sui giallorossi -. Da un lato mi fa piacere, conosco tanti ragazzi lì. Speriamo facciano un bel campionato, tranne domenica contro di noi. Dovremo stare attenti e concentrati, sappiamo delle loro qualità, possono metterci in difficoltà in qualsiasi momento e ci stiamo preparando bene ma sarà una partita davvero insidiosa. Dovremo stare con le antenne dritte".