Bologna, Italiano: "Ranieri è una persona fantastica, riesce a fare bene ovunque vada"

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Queste le sue parole:

Il match contro la Roma?

"La Roma ha giocatori che cambiano le sorti delle partite. Noi abbiamo due partite in meno in campionato e siamo in ritardo per questo dobbiamo aggiungere punti alla nostra classifica. Affrontiamo la Roma in un momento molto diverso rispetto all'andata, c'era un clima diverso intorno al club giallorosso e la squadra l'aveva accusato. Ora hanno vinto il derby e hanno una carica diversa. La Roma è un esempio di squadra che quando è in fiducia cambia il suo status, è di alto livello e da primissimi posti in A. Ranieri è un grande, una persona fantastica, è un allenatore che dovunque va riesce a fare bene".

Il mancato riscatto di Saelemakers?

"Non ho mai aperto il discorso con la società. Ci tengo a precisare che non è stata una mia decisione non riscattarlo, perché quando sono arrivato già la questione era chiusa".

Le soluzioni per domani?

"Abbiamo due soluzioni senza Pobega e domani decideremo tra Moro, Ferguson. Dallinga al posto di Castro perché è più fisico? Davanti se pensiamo alla Roma e ai colossi che ha nei tre in difesa stanotte non chiuderò gli occhi un minuto. Dobbiamo pensare a quello che siamo, lì davanti stiamo facendo bene. Sono contento della crescita di Dominguez, Odgaard dove lo metti sta, mi dispiace per Iling che in Coppa Italia aveva fatto bene. Con il Verona avevamo un piano d'azione diverso per Dan e Orso, ma domani vedremo. Stiamo bene e abbiamo tutti a disposizione".