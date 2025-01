Bologna, Italiano: "La partita contro la Roma? Fossimo andati sul 3-1 non avremmo subito il pareggio"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monza, valida per la ventunesima giornata di Serie A e tra i vari temi trattati è tornato a parlare del pareggio contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

Il tipo di calcio che propone il Bologna può portare a perdere i punti nel finale? Quanto pesa perdere questi punti?

"Sono andato a rivedere quante volte sono stato rimontato e quante volte ho rimontato io, il dato si equivale. Con la Roma se fossimo andati sul 3-1 non ci avrebbero rimontato, contro il Lecce invece abbiamo segnato noi. Sono situazioni che si ripetono in ogni partita. Anche l'Inter ha preso gol in Supercoppa nei minuti di recupero. Se le partite rimangono vive devi stare molto attento, fa parte del cammino di una squadra. Negli ultimi 4 minuti contro l'Inter siamo stati bravi e abbiamo portato via un punto, contro la Roma invece abbiamo rischiato troppo. Bisogna stroncare la reazione dell'avversario e chiudere le partite".