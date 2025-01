Bologna: El Azzouzi e Cambiaghi in parte con il gruppo. Domani Italiano in conferenza alle 13:30

Vincenzo Italiano tenta due recuperi in extremis. Oggi il Bologna si è allenato in vista della gara di domenica pomeriggio contro i giallorossi e Cambiaghi ed El Azzouzi hanno svolto parte dell'allenamento in gruppo. Differenziato invece per l'altro infortunato Aebischer. Domani il tecnico del Bologna parlerà in conferenza stampa alle 13:30.

"A due giorni da BFC-Roma, i rossoblù hanno svolto attivazione atletica e una seduta tattica con prove di calci da fermo. Oussama El Azzouzi e Nicolò Cambiaghi si sono allenati in parte con il gruppo e in parte in seduta differenziata. Allenamento differenziato per Michel Aebischer".

(bolognafc.it)

