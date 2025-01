In vista del match di domenica contro la Roma, il Bologna di Vincenzo Italiano ha scelto di scendere in campo per un test amichevole contro il Corticella, una squadra che milita nel campionato di Serie D. Ecco la nota del club:

"Domani la squadra svolgerà una partitella di allenamento alle 11 con il Corticella, formazione che milita nel campionato di Serie D, al centro tecnico Niccolò Galli a porte chiuse".

(bolognafc.it)

