VIDEO - Ranieri sugli errori arbitrali: "Ci si può lamentare ma con rispetto. Gli arbitri sono persone come noi e possono sbagliare"

A due giorni da Roma-Lecce, partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sugli errori arbitrali e sul rispetto dei direttori di gara. Ecco le sue parole: "Io credo che se facciamo un’intervista a tutte le squadre, tutte le squadre si lamentano. La cosa più difficile nel calcio italiano è fare l’arbitro, perché non ci sta mai bene. Per cui bisogna saperli rispettare, è la cosa più importante. Poi è giusto che una squadra alcune volte dica: “Ci sembra che”, ma rispettando. Sono persone come noi e possono sbagliare. Quando giocavo io, sbagliavano ancora di più. Non correvano come corrono adesso. Non avevano la preparazione che hanno adesso, in più c’è il VAR. E sicuramente sbaglia anche il VAR. Ma se confrontiamo le due epoche, ringraziamo Dio per il livello a cui si è arrivati. Ci si può lamentare, ma sempre rispettandoli".