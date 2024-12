VIDEO - Ranieri esalta Pellegrini: "È un giocatore splendido dalla metà campo in avanti, sa fare tutto"

A due giorni da Roma-Lecce, partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulle qualità di Lorenzo Pellegrini. Ecco le sue parole: "Lorenzo è splendido dalla metà campo in avanti, sa fare tutto. I calciatori si allenano tutti insieme perché così ho la possibilità di scegliere durante la partita qualsiasi giocatore. Contro l'Atalanta non l'ho messo perché avevo bisogno di un box to box capace di lottare, Pellegrini lo reputo più un centrocampista da metà campo in avanti".