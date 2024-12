VIDEO - Ranieri: "Adesso inizia il nostro campionato, dicembre ci dirà chi siamo. Non ci sono partite facili"

A due giorni da Roma-Lecce, partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sull'importanza del mese di dicembre. Ecco le sue parole: "Adesso inizia il nostro campionato, dicembre ci dirà chi siamo e dove vogliamo andare. Non ci sono partite facili".