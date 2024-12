VIDEO - Il pensiero di Ranieri per Bove: "Un grande abbraccio. Tieni duro, siamo tutti con te"

A due giorni da Roma-Lecce, partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Al termine dell'evento il tecnico giallorosso ha preso parola e ha dedicato un pensiero a Edoardo Bove, centrocampista di proprietà della Roma e ora in forza alla Fiorentina colpito da un malore al minuto 16 della sfida contro l'Inter: "Volevo mandare un abbraccio grande a Edoardo. Tieni duro, siamo tutti con te".