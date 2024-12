Venezia, rottura del legamento crociato del ginocchio destro per Svoboda: stagione finita (COMUNICATO)

Tegola per il Venezia di Eusebio Di Francesco. Al minuto 32 della sfida contro la Juventus, valida per la sedicesima giornata di Serie A, Michael Svoboda si è gravemente infortunato al ginocchio destro e l'esito degli esami strumentali ha confermato le sensazioni negative: rottura del legamento crociato e stagione finita. Il difensore salterà quindi la partita contro la Roma, in programma il weekend del 9 febbraio (data e orario ancora da stabilire). Ecco il report medico del club: "Il Venezia FC comunica che il difensore Michael Svoboda ha riportato la rottura del legamento crociato destro nel corso della partita di campionato Juventus-Venezia, valida per la Giornata 16 del campionato di Serie A Enilive 2024/25. L’infortunio è stato confermato dagli esami strumentali eseguiti.

Il difensore classe 1998 sarà sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento che sarà effettuato nei prossimi giorni dal Professor Fink, alla presenza dello staff medico arancioneroverde, presso la clinica privata Gelenkpunkt di Innsbruck, in Austria".

(veneziafc.it)

