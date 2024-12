Archiviata la vittoria contro il Braga in Europa League, non c'è un attimo di sosta per la Roma. I giallorossi, infatti, domani mattina torneranno ad allenarsi a Trigoria per preparare la trasferta contro il Como in programma domenica alle ore 18. Prima della sfida, inoltre, non ci sarà la consueta conferenza stampa di Claudio Ranieri.