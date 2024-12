Vittoria in trasferta per l'Inter: i nerazzurri battono 3-0 il Cagliari in Sardegna nella 18esima giornata di campionato. Dopo il primo tempo senza reti, al 53' Bastoni sblocca la gara e al 71' Lautaro Martinez torna al gol. Al 78' Calhanoglu dal dischetto firma il tris. Con questo successo la formazione di Inzaghi sale a quota 40 punti in classifica, in vetta in attesa del risultato dell'Atalanta, mentre il Cagliari resta a 14.