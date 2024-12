Serie A, Udinese-Torino 2-2: Adams e Ricci rispondono alle reti di Touré e Lucca. I granata scavalcano momentaneamente la Roma

Alle ore 12:30 è andata in scena la partita tra Udinese e Torino, valida per la diciottesima giornata di Serie A e terminata con il punteggio di 2-2. I friulani erano passati in vantaggio al 41' con Touré e avevano raddoppiato otto minuti più tardi con Lucca ma poco dopo è arrivata la reazione degli uomini di Vanoli: al 51' Adams ha accorciato le distanze e al 64' Ricci ha siglato la rete del definitivo 2-2. Con questo pareggio l'Udinese resta nona in classifica e sale a 24 punti mentre il Torino va al decimo posto a quota 20 e scavalca momentaneamente la Roma.