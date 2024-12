Serie A, Udinese-Genoa 0-2: Pinamonti e l'autogol di Giannetti regalano la prima vittoria a Vieira

Alle ore 12:30 è andata in scena la partita tra Udinese e Genoa e si è conclusa con il punteggio di 0-2 per gli ospiti. Il match è stato immediatamente condizionato dal cartellino rosso ricevuto da Touré, il quale è stato espulso dopo appena 4 minuti per una gomitata su Zanoli. Il Grifone ha quindi preso coraggio e al 13' è passato in vantaggio con Pinamonti, per poi chiudere i conti al minuto 67 grazie all'autorete di Giannetti. Con questo successo, il primo di Vieira sulla panchina rossoblù, il Genoa scavalca la Roma e sale al tredicesimo posto a 14 punti, mentre l'Udinese resta nona a quota 17.