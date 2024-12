Serie A, Torino-Napoli 0-1: decide McTominay. Ko Lazio: il Parma vince 3-1

Prosegue la 14esima giornata di campionato con la vittoria esterna del Napoli a Torino e quella casalinga del Parma contro la Lazio. All'Olimpico Grande Torino la squadra di Conte vince 1-0 contro il Torino grazie alla rete di McTominay al 31'. Con questo successo il Napoli si porta a 32 punti in classifica, sempre al 1° posto.

Al Tardini, invece, il Parma batte 3-1 la Lazio: in avvio viene annullato un gol a Rovella con l'ausilio del Var, al 6' Dennis Man porta in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa, al 53', Mohamed firma il raddoppio. Nel finale la Lazio accorcia le distanze all'80' con Castellanos ma nel recupero Del Prato cala il tris che vale il 3-1. Il Parma sale così a quota 15 punti in classifica, mentre la squadra di Baroni resta a 28.