Serie A, Napoli-Venezia 1-0: Lukaku sbaglia un rigore, decide Raspadori al 79'. I partenopei agganciano l'Atalanta in vetta

Alle ore 15 è andato in scena allo Stadio Diego Armando Maradona il match tra Napoli e Venezia, valido per la diciottesima giornata di Serie A e conclusosi con il punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa. A decidere la partita è stato Raspadori, entrato in campo al 70' e autore del gol che ha deciso la gara nove minuti più tardi. Nel primo tempo Lukaku ha fallito il rigore del possibile 1-0 e nella ripresa ha colpito anche un palo. Grazie a questo successo il Napoli aggancia l'Atalanta in vetta alla classifica a quota 41 punti mentre il Venezia di Di Francesco resta diciannovesimo a quota 13.