Serie A, Napoli-Lazio 0-1: decide Isaksen. Biancocelesti a quota 31 punti, i partenopei perdono la vetta della classifica

Vittoria di prestigio della Lazio nel posticipo della 15° giornata, coi biancocelesti che battono 0-1 il Napoli in terra campana e si rialzano subito dopo lo stop contro il Parma. Dopo un primo tempo bloccato con poche occasioni da ambo le parti la partita viene sbloccata al 79' con Isaksen, abile a capitalizzare un'azione in contropiede con un sinistro preciso all'angolino. La squadra di Baroni vola quindi a 31 punti a -1 dallo stesso Napoli di Antonio Conte, che perde la vetta della classifica ora in mano all'Atalanta di Gasperini.