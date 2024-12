Termina 2-1 per l'Udinese il posticipo della giornata di Serie A. Dopo il vantaggio di Lucca al 6', nel secondo tempo Kyriakopoulos aveva momentaneamente pareggiato i conti prima delle rete decisiva di Bijol per i friulani. Con questo risultato, il Monza resta al penultimo posto con 10 punti mentre l'Udinese sale a 20, a +4 sulla Roma, sedendosi al 9° posto in classifica.