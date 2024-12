Serie A, l'Inter risponde a Napoli e ad Atalanta: con il Como finisce 2-0

La sfida di San Siro tra Inter e Como delle 20:45, ha chiuso la diciassettesima giornata di Serie A, nonché il penultimo turno dell'anno. Partita tosta per gli uomini di Simone Inzaghi, che passano in vantaggio al 48' con un gol di Carlos Augusto dagli sviluppi di un calcio d'angolo. La formazione allenata da Cesc Fabregas ha provato l'arrembaggio ma non è riuscita a trovare il gol del pareggio. Inter che al 92' trova anche la rete del raddoppio con il solito Marcus Thuram. Nerazzurri che quindi rispondono alle vittorie di Napoli e Atalanta e restano attaccati alla vetta che ora dista 3 punti. Como che invece rimane al sedicesimo posto con 15 punti e con un solo punto di vantaggio dalla zona retrocessione.