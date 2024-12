Serie A, l'Empoli domina e batte 1-4 l'Hellas Verona: i toscani volano al nono posto in classifica

Alle ore 15 è andata in scena la partita tra Hellas Verona ed Empoli e si è conclusa a sorpresa con una clamorosa vittoria per 1-4 in favore degli ospiti. Tutte le emozioni si sono concentrate nel primo tempo: al 32' il risultato era di 0-3 per i toscani grazie alla doppietta di Esposito dal 16' al 19' e il gol di Cacace, ma tre minuti più tardi Tengstedt ha accorciato le distanze. Al 42' è però arrivata la rete del definitivo 1-4 firmato da Colombo e nel recupero il VAR ha revocato un rigore per gli uomini di D'Aversa. Nella ripresa l'Empoli ha gestito la gara e grazie a questa vittoria è salito al nono posto in classifica a 19 punti mentre l'Hellas Verona resta diciassettesimo a quota 12, a +1 dalla zona retrocessione.