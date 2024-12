Serie A, Lecce-Monza 2-1: decide Krstovic. I salentini agganciano la Roma a quota 16 punti

Alle ore 12:30 è andato in scena allo Stadio Via del Mare lo scontro salvezza tra Lecce e Monza, valido per la sedicesima giornata di Serie A, e si è concluso con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa. La partita è stata sbloccata al 3' da Tete Morente ma al 37' è arrivato il pareggio dei brianzoli grazie al folle autogol di Dorgu. A pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco Krstovic ha trafitto Turati, mettendo a segno la rete del definitivo 2-1 per i pugliesi. Grazie a questo successo il Lecce sale al tredicesimo posto in classifica e aggancia la Roma a 16 punti mentre il Monza resta penultimo a quota 10.