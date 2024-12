Prosegue la 17esima giornata di campionato con la vittoria esterna della Lazio. La squadra di Baroni vince contro il Lecce: al Via del Mare termina 2-1. Sul finale del primo tempo il Lecce resta in 10 per l’espulsione di Guilbert che causa il rigore poi trasformato da Castellanos. Nella ripresa Tete Morente sigla il pareggio, ma Marusic all’87’ firma il 2-1 dei biancocelesti che chiude la sfida.

Con questa vittoria la Lazio raggiunge quota 34 punti in classifica, il Lecce invece resta a 16.