Posticipo domenicale con sorpresa finale per la Juventus che viene pareggiata dal Lecce al 93'. È Rebic, nel recupero, a regalare alla squadra di Giampaolo un punto e a toglierne due ai bianconeri che erano andati in vantaggio nella ripresa con Cambiaso. Con questo risultato, la Juventus tocca quota 26 ma resta al 6° posto in classifica. Il Lecce, invece, aggancia momentaneamente la Roma a 13 punti.