Serie A, Juventus-Venezia 2-2: Vlahovic pareggia nel recupero

Prosegue la 16esima giornata di campionato con il pareggio in extremis della Juventus con il Venezia: all'Allianz Stadium termina 2-2. Al 19' la squadra di Thiago Motta passa in vantaggio grazie al gol di Gatti. Nella ripresa viene annullato un gol ad Yildiz, poi al 61' il Venezia ristabilisce l'equilibrio con Ellertsson e ribalta la gara con Idzes all'83'. In pieno recupero l'arbitro assegna un calcio di rigore ai bianconeri per un tocco di mano in area e Vlahovic non sbaglia dal dischetto chiudendo la sfida sul 2-2.

Con questo risultato la Juventus sale a 28 punti, il Venezia a 10 sempre all'ultimo posto in classifica.