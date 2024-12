Pareggio in extremis per la Juventus. Nella 15esima giornata di campionato all'Allianz Stadium la squadra di Thiago Motta pareggia col Bologna: termina 2-2. Al 30' Ndoye sblocca la gara e nella ripresa, al 52', Pobega firma il raddoppio. Al 62' Koopmeiners accorcia le distanze e in pieno recupero Mbangula agguanta il pari. Con questo risultato la Juventus raggiunge quota 27 punti e il Bologna 22.