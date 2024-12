Serie A, Hellas Verona-Milan 0-1: Reijnders regala tre punti ai rossoneri

Alle 20.45 al Bentegodi, è stato fischiato il calcio d’inizio di Hellas Verona-Milan, conclusasi con un risultato di 0-1 a favore dei rossoneri. Il Milan ha trovato la rete decisiva nel secondo tempo, con un gol di Reijnders al 56' minuto. Il match è stato particolarmente significativo per il Milan, che cercava di rilanciarsi in classifica dopo un periodo di risultati altalenanti. Per il Verona, invece, questa sconfitta rappresenta un duro colpo, considerando che arrivava da una recente vittoria contro il Parma che aveva dato un po' di ossigeno alla squadra di Zanetti. La partita ha visto il Milan controllare il gioco per gran parte del tempo, riuscendo a capitalizzare una delle poche occasioni da gol create. Nonostante il Verona abbia cercato di reagire, la solidità difensiva del Milan ha tenuto, garantendo ai rossoneri tre punti cruciali.