Serie A, Genoa-Torino 0-0: tanto equilibrio e poche emozioni. Vieira resta imbattuto, granata a secco di vittorie da sei giornate

Alle ore 15 è andata in scena allo Stadio Luigi Ferraris di Genova la partita tra Genoa e Torino e si è conclusa con il punteggio di 0-0. La gara è stata piuttosto equilibrata e le due squadre si sono praticamente annullate, come testimoniano i soli quattro tiri in porta in tutto il match. I granata sono andati vicini al vantaggio con Vojvoda ma la sua conclusione si è infranta sul palo e nel finale Leali si è reso protagonista di una buona parata su Tameze. Con questo pareggio il Genoa di Vieira (ancora imbattuto dopo tre partite) sale al tredicesimo posto con 15 punti mentre il Torino (a secco di vittorie da sei giornate) diventa decimo a quota 16.