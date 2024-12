Serie A, Fiorentina-Cagliari 1-0: Cataldi firma l'ottava vittoria consecutiva della Viola

Alle ore 12:30 è andata in scena la partita tra Fiorentina e Cagliari, valida per la quindicesima giornata di Serie A e terminata con il punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa. Il match è stato deciso dalla conclusione dalla distanza di Danilo Cataldi al 24', il quale ha dedicato il gol a Edoardo Bove. Grazie a questo successo, l'ottavo consecutivo in campionato, la Viola sale al quarto posto in classifica a 31 punti mentre il Cagliari di Davide Nicola resta quindicesimo a quota 14.