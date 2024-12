Serie A, classifica riempimento stadi dopo 17 giornate: Roma ottava con il 91.30%, Lazio ultima (FOTO)

La Roma non sta affatto brillando in questa stagione e il rendimento in campo si rispecchia anche sugli spalti. Come rivelato da uno studio condotto da Calcio e Finanza, la società giallorossa si trova all'ottavo posto nella classifica per riempimento degli stadi dopo 17 giornate di Serie A: nelle 9 partite disputate allo Stadio Olimpico è stato registrato il 91.30% di affluenza. Al primo posto c'è la Juventus (97.65% in 9 match), seguita da Atalanta (97.11% in 8 match) e Como (97.05% in 7 match), mentre la Lazio si trova addirittura in ultima posizione con appena il 65.05% di riempimento in 8 gare.

