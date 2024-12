Serie A, Cagliari-Atalanta 0-1: Zaniolo regala la decima vittoria consecutiva alla Dea. Bergamaschi primi in classifica a +5 sul Napoli

Alle ore 15 è andata in scena la partita tra Cagliari e Atalanta, valida per la sedicesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il punteggio di 0-1 per gli ospiti. La gara è stata davvero combattuta e a deciderla ci ha pensato Zaniolo al 64': entrato 120 secondi prima, l'attaccante ha battuto il portiere sardo con il piattone e, come accaduto contro la Roma, è stato ammonito per l'esultanza provocatoria. Con questa vittoria la Dea ottiene il decimo successo consecutivo in campionato e allunga in vetta salendo a 37 punti (+5 sul Napoli secondo, che ha una partita in meno) mentre il Cagliari resta quindicesimo a quota 14.