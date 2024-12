Serie A, Bologna-Fiorentina 1-0: decide Odgaard. Parma-Verona 2-3

Prosegue la 16esima giornata di campionato con le vittorie nel pomeriggio di Bologna e Verona. Al Dall'Ara la formazione di Italiano batte 1-0 la Fiorentina: decide la rete di Odgaard al 59'. Il Verona vince 3-2 in casa del Parma, prossimo avversario della Roma in campionato: al 5' apre la rete di Coppola per il vantaggio gli ospiti, al 19' Sohm pareggia i conti. Nella ripresa Sarr porta di nuovo avanti il Verona e Mosquera firma il 3-1. Nel finale ancora Sohm accorcia le distanze ma non basta al Parma.