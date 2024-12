Roma-Parma, striscione ironico dalla Tevere per la presidenza: "Friedkin, bonjour ça va?" (FOTO)

In campo la Roma è impegnata nella difficile partita contro il Parma di Pecchia. Sugli spalti, invece, continua la contestazione nei confronti della famiglia Friedkin. In Tribuna Tevere, infatti, è apparso uno striscione ironico contro la società giallorossa che recita: "Friedkin, bonjour ça va?" citazione che riprende un simpatico siparietto tra Claudio Ranieri e Manu Koné avvenuto in allenamento.