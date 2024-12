ROMA-PARMA: le probabili formazioni. Dybala titolare, Hummels e Paredes tornano dal 1'. El Shaarawy favorito su Pellegrini

La Roma vuole salutare lo Stadio Olimpico con un successo e alle ore 12:30 affronterà il Parma nell'ultima gara casalinga del 2024 e valida per la diciassettesima giornata di Serie A. I giallorossi, reduci dal pesante e inaspettato ko contro il Como in campionato, sono dodicesimi in classifica con 16 punti mentre gli emiliani si trovano al quindicesimo posto a quota 15.

Mister Ranieri è pronto a schierare i titolarissimi dopo il turnover effettuato in Coppa Italia contro la Sampdoria: davanti a Svilar ci sarà il trio difensivo composto da Mancini-Hummels-Ndicka mentre sulle fasce Saelemaekers e Angelino. A centrocampo ancora confermata la coppia Koné-Paredes, sulla trequarti Dybala ed El Shaarawy (in vantaggio su Pellegrini) alle spalle di Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekears, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

A disp.:

All.: Ranieri.

PARMA: Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny.

A disp.:

All.: Pecchia.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Lo Cicero - Fontemurato. IV Uomo: Galipò. VAR: Di Paolo. AVAR: Camplone.