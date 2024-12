ROMA-PARMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma vuole salutare lo Stadio Olimpico con una vittoria e domani alle ore 12:30 andrà in scena la partita contro il Parma, ultima gara casalinga del 2024 e valida per la diciassettesima giornata di Serie A. I giallorossi sono dodicesimi in classifica con 16 punti mentre gli emiliani sono quindicesimi a quota 15.

Mister Ranieri è pronto a schierare i titolarissimi dopo il turnover effettuato in Coppa Italia contro la Sampdoria: davanti a Svilar ci sarà il trio difensivo composto da Mancini-Hummels-Ndicka mentre sulle fasce spazio a Saelemaekers e Angelino. A centrocampo ancora confermata la coppia Koné-Paredes, sulla trequarti invece agiranno Dybala ed El Shaarawy alle spalle di Dovbyk. Ancora panchina, quindi, per Pellegrini.

DOVE VEDERE ROMA-PARMA IN TV E IN STREAMING

Roma-Parma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekears, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

PARMA: Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny.

LE QUOTE

ROMA-PARMA 1 X 2 EUROBET 1.52 4.10 6.40 SISAL 1.50 4.25 6.00 PLANETWIN365 1.50 4.25 6.30 SNAI 1.50 4.25 6.25

LR24