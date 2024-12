Roma-Parma: Dovbyk diventa il secondo calciatore a segnare ad almeno 20 squadre diverse dopo Mbappé

Artem Dovbyk sembra stia ritrovando continuità nel segnare, e, dopo la doppietta messa a segno contro la Sampdoria, l'ucraino si è ripetuto contro il Parma. Ma non solo, con la rete ai crociati, l'ex Girona ha tagliato un traguardo personale che negli ultimi due anni è riuscito solo a Kylian Mbappé. Secondo quanto riportato da Opta, è infatti il secondo attaccante nei top 5 campionati ad aver segnato, nelle ultime due stagioni, ad almeno 20 squadre diverse. Prima di lui solo il fuoriclasse del Real Madrid, che ha purgato 22 club.

20 - Artem Dovbyk (20) is the second player to score against at least 20 opponents in the last two seasons in the Big-5 European leagues, after Kylian Mbappé (22). Variety.#RomaParma

