Roma-Lecce, problema muscolare alla coscia destra e fasciatura per Celik: al suo posto entra Abdulhamid

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Lecce, valida per la quindicesima giornata di Serie A, e al minuto 23 è arrivata la prima brutta notizia per Claudio Ranieri. Al 19' Mehmet Zeki Celik si è accasciato a terra per un problema muscolare alla coscia destra e, dopo essere rientrato in campo per alcuni minuti, ha chiamato il cambio: al suo posto è entrato Saud Abdulhamid. Il terzino destro turco si è seduto in panchina e, come riferito da Sky Sport, la coscia è stata interamente fasciata dall'altezza dell'adduttore fino al quadricipite e probabilmente sarà costretto a sottoporsi a degli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio.