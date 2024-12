Roma-Lecce: Pisilli segna ed esulta sotto la Curva Sud insieme a Dybala e Koné. Abbraccio della squadra ad Abdulhamid per l'assist

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Lecce, valida per la quindicesima giornata di Serie A, e al minuto 66 Niccolò Pisilli ha messo a segno la rete del momentaneo 3-1. Subito dopo il gol il centrocampista giallorosso si è recato sotto la Curva Sud per esultare ed è stato seguito da Manu Koné e Paulo Dybala. Successivamente la squadra ha abbracciato anche Saud Abdulhamid, autore dell'assist per il gol di Pisilli.

