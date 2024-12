Claudio Ranieri dovrà fare a meno di Artem Dovbyk. Allo Stadio Olimpico, alle 20.45, la Roma ospita il Lecce nella 15esima giornata di campionato e il tecnico giallorosso non potrà contare sul centravanti ucraino, reduce anche dall'influenza: Dovbyk non si accomoda neanche in panchina.